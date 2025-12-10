১৯ বেসরকারি ডিপোর অবরোধ স্থগিত
দেশের ১৯টি বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোতে (আইসিডি) ডাকা অবরোধ স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল থেকে এ অবরোধ শুরু হওয়ার কথা ছিল।
চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘বিকডার সাথে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকালের কর্মসূচি এক মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।’
বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত কনটেইনার ডিপোগুলোতে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা। বেসরকারি ১৯টি আইসিডির মোট ধারণক্ষমতা প্রায় ১ লাখ ৬ হাজার টিইইউএস, যা বন্দরের নিজস্ব ইয়ার্ডের ধারণক্ষমতার (৬০ হাজার টিইইউএস) প্রায় দ্বিগুণ। বেসরকারি ডিপোগুলো বছরে রপ্তানি চালান ও বিদেশ থেকে আসা খালি কনটেইনারসহ মিলে প্রায় ২২ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে।
এদিকে গত আগস্টে বিকডা স্টাফিং, গ্রাউন্ড রেন্ট, লিফট-অন/লিফট-অফ এবং ডকুমেন্টেশন চার্জ ৩০ থেকে ৬৩ শতাংশ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিল, যা ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্দর ব্যবহারকারীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বর্ধিত মাশুল দিতে অস্বীকার করেন। বিষয়টি নিয়ে কয়েক দফা মধ্যস্থতার চেষ্টা বিফল হলে তা আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং আদালত বর্ধিত ট্যারিফ স্থগিতের নির্দেশ দেন।
পরবর্তীতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানায়, ট্যারিফ কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোনো নতুন চার্জ আরোপ করা যাবে না। ফলে আপত্তি সত্ত্বেও পুরোনো হারেই কাজ চালিয়ে আসছিলেন মালিকরা।
তিন মাস পর এখন ডিপো মালিকরা ভিন্ন কৌশল বেছে নেন। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই তারা প্রধান শিপিং লাইনগুলোকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবার থেকে কনটেইনার না পাঠাতে। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শিপিং এজেন্ট বা বন্দর কর্তৃপক্ষকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
