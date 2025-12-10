মেঘনা ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন ছাদেকুর রহমান
মেঘনা ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ছাদেকুর রহমানকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
সম্প্রতি তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে বুধবার ব্যাংকটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।
ছাদেকুর রহমান ২৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন দক্ষ ব্যাংকিং পেশাজীবী। ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, রিটেইল ও এসএমই ব্যাংকিং, ট্রেজারি, ক্রেডিট, বৈদেশিক মুদ্রা, এএলএম, ট্রেজারি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ক্যাপিটাল মার্কেট অপারেশনস ও ইসলামী ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিশেষজ্ঞতা রয়েছে।
তিনি ব্যাংকের ম্যানকম, এলকো, এসএমটি, সিআরএমসি, আরএমসি ও ইনভেস্টমেন্ট কমিটির সদস্য। এছাড়া প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মেঘনা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পরিচালক ও ট্রেকহোল্ডার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছেন।
ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করে পরবর্তীতে এবি ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বমূলক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে মেঘনা ব্যাংকে যোগদানের পর থেকে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি, কার্যকরী দক্ষতা ও কৌশলগত উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ, এমবিএম ও ডিএআইবিবি ডিগ্রিধারী ছাদেকুর রহমান সিইআরএম, সিইসিএম, সিইএএফ, সিআইবিএফপি, সিপিএসএমই, সিএসএএ ও ডিআইবিসহ একাধিক পেশাগত সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছেন এবং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।
তিনি বাফেডা, পিডিবিএল ও ব্যামডাসহ বিভিন্ন সংগঠনে সম্পৃক্ত আছেন এবং বিভিন্ন পেশাগত কর্মসূচিতে আলোচক, প্রশিক্ষক ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া তিনি আইবিবির নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
ইএআর/বিএ