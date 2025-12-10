  2. দেশজুড়ে

পোস্টার সাঁটানোকে কেন্দ্র করে এনসিপির ৩ কর্মীকে ছুরিকাঘাত

প্রকাশিত: ১১:১৫ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আহত এনসিপির কর্মীরা/ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পোস্টার সাঁটানোকে কেন্দ্র করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন কর্মীকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে সাইনবোর্ডের মিতালী মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন জেলা ছাত্রশক্তির পদপ্রার্থী রিয়াদ (২৪), বায়েজিদ (২১) ও তামিম (২৩)।

জেলা এনসিপির সদস্য রাইসুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিনের পোস্টার সাঁটানো চলছিল। মিতালী মার্কেট এলাকায় এ কাজে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি বাধা দেন। তখন প্রতিবাদ করলে তামিমকে মারধর এবং তার মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

সেই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বুধবার দুপুরে মিতালী মার্কেটে যান তামিম, রিয়াদ ও বায়েজিদ। তারা ঘটনার সময়কার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ ২৫-৩০ জনের একটি দল সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে ছুরিকাঘাত করে তাদের গুরুতর জখম করে। পরে এনসিপির নেতাকর্মীরা গিয়ে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে সাইনবোর্ডের প্রো অ্যাকটিভ হাসপাতাল ও পরে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যান।

জানতে চাইলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘দলীয় নেতৃবৃন্দ গত রাতে আমার পোস্টার লাগানোর সময় মারধরের শিকার হয়। কারা মারধর করেছে সেই ফুটেজ সংগ্রহ করতে গেলে পরবর্তীতে আজ ফের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে আমি এখনো নিশ্চিত হইনি, তথ্য নিচ্ছি। এই ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করবো আমরা।’

যোগাযোগ করা হলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আবদুল বারিক জাগো নিউজকে বলেন, ‘ভুক্তভোগীসহ এনসিপির নেতাকর্মীরা থানায় এসেছেন। তাদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত জেনে নিচ্ছি। তথ্যপ্রমাণ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

