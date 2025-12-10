  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, নিহত ২

প্রকাশিত: ১০:৪৪ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘাটাইল উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স/ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাতে সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোকছেদুর রহমান বলেন, তিন আরোহী মোটরসাইকেলে করে গারোবাজার থেকে ঘাটাইলের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে দুই আরোহী নিহত ও একজন আহত হন। আহত ব্যক্তিকে টাঙ্গাইল জেনারেল
হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

