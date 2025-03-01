  2. জাতীয়

দেশে প্রথমবার বিপজ্জনক মাদক ‘এমডিএমবি’ জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১১ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশে প্রথমবারের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপজ্জনক নতুন ধরনের মাদক ‘এমডিএমবি’র একটি বড় চালান জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

ডিএনসি জানায়, বিশেষ কৌশলে ভেপ ও ই-সিগারেটের ভেতরে গোপনে এই মাদক সরবরাহ করা হচ্ছিল। মালয়েশিয়া থেকে সংগ্রহ করা এই মাদকের মূলহোতাসহ চক্রের সব সদস্যকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ডিএনসির ঢাকার বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মেহেদী হাসান এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত শুক্রবার সকালে ডিএনসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।

