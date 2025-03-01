নির্বাচনকে প্রভাবিত করা আইন ছাড়া সব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সরকার

নির্বাচনকে প্রভাবিত করা আইন ছাড়া সব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সরকার
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যেকোনো আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিত্যদিনের কাজ এবং ছোট-বড় যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এক গণমাধ্যমকর্মীর প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
এক গণমাধ্যমকর্মী তার কাছে জানতে চান তফসিল ঘোষণার পর উপদেষ্টা পরিষদ নতুন কোনো আইন প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ওই কথা বলেন।
পরে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তার জানামতে তফসিল ঘোষণার পর বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদই দায়িত্ব পালন করবে।
