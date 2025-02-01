‘ফার্স্ট টাইম ভোটারদের’ নিয়ে প্রথম থিম্যাটিক প্রমো প্রকাশ

‘ফার্স্ট টাইম ভোটারদের’ নিয়ে প্রথম থিম্যাটিক প্রমো প্রকাশ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ফার্স্ট টাইম ভোটারদের নিয়ে বানানো প্রথম থিম্যাটিক প্রমো প্রকাশ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টা সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলো আজ। বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এটা শুধু আরেকটা নির্বাচন নয়। নির্বাচন নিয়ে প্রথম থিম্যাটিক প্রমো বানানো হয়েছে এই তরুণদের নিয়েই, যারা জুলাই অভ্যুত্থানের আসল নায়ক এবং যারা আজ দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপের সামনে।
