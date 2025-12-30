  2. খেলাধুলা

আমি বেগম জিয়ার হাত থেকেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছি: নান্নু

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
আমি বেগম জিয়ার হাত থেকেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছি: নান্নু

‘আমার দীর্ঘ ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হলো রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া পুরস্কার। আর আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে বেগম খালেদা জিয়ার হাত থেকেই সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছি। তিনিই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাকে ওই সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন।’

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু এভাবেই তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

নান্নু বলেন, ‘বেগম জিয়াকে আমি সব সময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার জীবনের সেরা পুরস্কার প্রাপ্তি তার হাত থেকেই হয়েছে। এটা আমার কাছে খুবই বিশেষ। আরেকটি ঘটনা আছে, যা আমার কাছে অনেক মূল্যবান। খেলোয়াড়ী জীবনে আমি অনেক সংবর্ধনা পেয়েছি, উপহারও পেয়েছি। কিন্তু ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জয়ের পর বেগম জিয়া আমাদের যে মহামূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তা এখনও আমার মনে দাগ কেটেছে।’

‘মনে আছে, তখনকার সময় তিনি আমাদের জন্য ৭২ পিসের একটি দামি ডিনার সেট দিয়েছিলেন। সঙ্গে সোনার চেইন ও জ্যাকেটও পেয়েছিলাম আমরা সবাই। এত সুন্দর ও দামি উপহার আসলে আগে কখনো পাইনি।’

নান্নু আরও জানান, ‘ডিনার সেটটি আমাদের চট্টগ্রামের বাসার শোকেসে এখনো সাজানো আছে। বিশেষ দিনগুলোতে আমরা তা ব্যবহার করি। এছাড়া একটি ব্যক্তিগত সুখস্মৃতিও আছে— বেগম জিয়া যখন আমাদের আইসিসি ট্রফি জয় উদযাপন অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন, তখন আমার স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার সঙ্গে আমাদের স্ত্রীকে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাক দিয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন এবং পরনের শাড়ীর প্রশংসা করেছিলেন। এই মুহূর্তগুলো এখনও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে আছে।’

প্রয়াত দেশনেত্রীর আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে নান্নু বলেন, ‘মহান আল্লাহ পাক যেন তাকে বেহেশতে জায়গা দান করেন।’

এআরবি/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।