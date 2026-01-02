সবাইকে নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হতে চাই: নুরুল আমিন

সবাইকে নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হতে চাই: নুরুল আমিন
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল আমিন বলেছেন, সব দল ও মতের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুর ইউনিয়নে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন, যুব সমাজকে সংগঠিত করেই একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করব—এটি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যুবকদেরই সামনে থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চায়। কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।
অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন, আমরা যুবকদের বেকার হিসেবে দেখতে চাই না। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করতে চাই, যাতে তারা আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখতে পারে।
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশে ধর্মীয় বা আইনি কোনো বৈষম্য থাকবে না। এখানে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বিভাজন থাকবে না। সবাই ভাই-বোন হিসেবে বসবাস করবে। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন তিনি।
অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন গুটিকয়েক পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে, সে লক্ষ্যে কাজ করতে চায় জামায়াতে ইসলামী। পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করাই জামায়াতের অন্যতম লক্ষ্য।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন, চট্টগ্রাম-২ আসনে যেন অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার না হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
মাওলানা হাশেম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং কলেজ শিক্ষক মোস্তফা আমিন মানিকের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট আলমগীর মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম, অ্যাডভোকেট ইসমাইল গনি, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত, শফিউল আলম নুরী প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে দিদারুল আলমকে সভাপতি এবং মো. সাইফুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ভুজপুর ইউনিয়ন যুব বিভাগের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।
এমআরএএইচ/এমএমকে/এএসএম