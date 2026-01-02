রেকর্ড গড়ে মোস্তাফিজের ৪০০

রেকর্ড গড়ে মোস্তাফিজের ৪০০
মাঠে নামার আগে স্রেফ এক উইকেট দূরে ছিলেন। বল হাতে নিয়ে তার জন্য আর বেশি সময় নেননি। নিজের করা প্রথম ওভারেই উইকেট তুলে নিয়ে ৪০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন রংপুর রাইডার্সের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। আর সেটা রেকর্ড গড়েই।
অনেক বছর ধরেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফেরিওয়ালা বনে গেছেন মোস্তাফিজ। পৃথিবীর প্রায় সব টি-টোয়েন্টি লিগেই দেখা যায় তাকে। কয়েকদিন আগে আইএল টি-টোয়েন্টিতেও দারুণ ছন্দে ছিলেন ফিজ। সেই ছন্দ ধরে রেখে বিপিএলে এসে ১১তম বোলার হিসেবে নিলেন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৪০০তম উইকেট।
মোস্তাফিজের আগে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এই কীর্তি গড়া সাকিব আল হাসান স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৬৮ ম্যাচে নিয়েছেন ৫০৭ উইকেট।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩১৫তম ম্যাচে এসে ৪০০ উইকেটের দেখা পেলেন মোস্তাফিজ। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার শিকার ১২৬ ম্যাচে ১৫৮ উইকেট। পেসারদের মধ্যে মোস্তাফিজই সবচেয়ে দ্রুত ৪০০ উইকেট নিলেন। এক্ষেত্রে তিনি টপকে গেছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার ওয়াহাব রিয়াজকে। ৩৩৫ বলে ৪০০ উইকেট নিয়েছিলেন এই পেসার।
সবমিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ৪০০ উইকেট নিয়েছেন ফিজ। ৩০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার কীর্তিটি ছোঁয়ার পথে পেছনে ফেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লেগ স্পিনার ইমরান তাহিরকে, যিনি এই মাইলফলকে পৌঁছাতে ৩২০ ম্যাচ খেলেছিলেন। এই তালিকায় সবার উপরে আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রশিদ খান। ২৮৯ ম্যাচেই ৪০০ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
এসকেডি/আইএন