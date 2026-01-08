  2. অর্থনীতি

ব্যক্তিকে ঋণ দেয় না বিশ্বব্যাংক, প্রতারক থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বব্যাংক সবসময়ই কোনো না কোনো প্রকল্পের আওতায় ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ দেয় না সংস্থাটি। বিশ্বব্যাংক কারো ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্যও জানতে চায় না। এসব প্রতারণা থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো বিশ্বব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের নাম ও লোগো ব্যবহার করে প্রতারণামূলক কার্যকলাপের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার নামে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সতর্ক করছে। বিশ্বব্যাংক কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ দেয় না এবং কারও ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য জানতে চায় না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রতারকরা বিশ্বব্যাংকের নাম ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে অর্থ হাতিয়ে নিতে ফেসবুক পেজ ও ভুয়া আইডি তৈরি করেছে এবং অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করছে। যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি হন, তাহলে তাকে অবিলম্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক আরও বলছে, বিশ্বব্যাংকের এ ধরনের কোনো প্রকল্পের সঙ্গে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

