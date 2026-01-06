  2. অর্থনীতি

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে কর্মকর্তাদের শেখানো হবে চীনা ভাষা

প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে বিডায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/ছবি: সংগৃহীত

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য চীনা ভাষা কোর্স চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিডার উদ্যোগে বিনিয়োগ আকর্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে দিনব্যাপী এক শিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ তথ্য জানান।

বিডার মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় এ সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা), সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্তৃপক্ষ (পিপিপিএ), মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (মিডা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

কর্মশালায় বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবের ওপর কেস স্টাডি উপস্থাপন, সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় বিডার হেড অব বিজনেস নাহিয়ান রহমান রোচি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশকে কার্যকরভাবে উপস্থাপনের কৌশল ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তিনি বলেন, বিনিয়োগ আকর্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর কর্মকর্তাদের সমন্বিত ও ফলপ্রসূ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে দ্রুত ও কার্যকরভাবে দেশকে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি জানান, বিডা, বেজা, মিডা ও পিপিপিএ কর্মকর্তাদের জন্য নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় আগামী ২৬ জানুয়ারি একটি চীনা ভাষা কোর্স চালু করা হবে, যাতে দেশীয় কর্মকর্তারা চীনা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আরও সহজে ও কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারেন। পরবর্তীতে অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও এ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন লাইটক্যাসল পার্টনার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বিজন ইসলাম এবং ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ শাহীন।

