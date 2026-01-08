  2. অর্থনীতি

১৫ ব্যাংক থেকে ২০ কোটি ৬০ লাখ ডলার কিনলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
চলতি জানুয়ারিতে এখন পর্যন্ত কেনা হয়েছে ৬১ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার/ফাইল ছবি

দেশের ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে আরও ২০ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) কেনা এসব ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। এক্ষেত্রে কাট-অফ হারও ১২২ টাকা ৩০ পয়সা ছিল বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এর আগে গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ১৪টি ব্যাংক থেকে ২২ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার কিনেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বশেষ ক্রয়ের ফলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট কেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ কোটি ২৫ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, বৃহস্পতিবার ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ২০৬ মিলিয়ন (২০ কোটি ৬০ লাখ) মার্কিন ডলার কেনা হয়েছে। প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ দশমিক ৩০ টাকা। কাট-অফ হারও ১২২ দশমিক ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

এর ফলে, নতুন বছরের (২০২৬) জানুয়ারি মাসে মোট ক্রয় দাঁড়ালো ৬১৭ মিলিয়ন বা ৬১ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।

