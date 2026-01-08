বাংলাদেশকে ২৭০ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে জার্মানি
দেশের জ্বালানি দক্ষতা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং নগর উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে ২১.৭৭ মিলিয়ন ইউরো অনুদান দিচ্ছে জার্মানি। বাংলাদেশি টাকায় এ অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৭০ কোটি টাকা।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা জিআইজেড’র মধ্যে পাঁচটি পৃথক অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী। অন্যদিকে, জার্মান সরকারের পক্ষে জিআইজেডের ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর হেনরিখ-জর্গেন শিলিং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
অনুদানের পাঁচটি প্রকল্প হলো—
জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি: নীতিগত পরামর্শ ও জ্বালানি সাশ্রয় প্রকল্প।
ইন্টিগ্রেট: অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নগর সংহতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি।
প্রিসাইজ: শিল্প ও পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়ে পেশাদার শিক্ষা।
গ্রেস: পরিবেশবান্ধব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (গ্রিন রুম এয়ার-কন্ডিশনিং) উন্নয়ন।
ডিএস২এস: এশিয়ায় সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন প্রকল্প।
ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী বলেন, জার্মানি বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সহযোগী। এই অনুদান বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জিআইজেড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হেনরিখ-জর্গেন শিলিং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জার্মানির অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
