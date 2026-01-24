শেয়ারবাজারে ‘পচা’ শেয়ারের দাপট

শেয়ারবাজারে ‘পচা’ শেয়ারের দাপট
টানা দরপতন থেকে বেরিয়ে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের শেয়ারবাজার। এ পরিস্থিতিতে শেয়ারবাজারে দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখাচ্ছা পচা বা ‘জেড’ গ্রুপের কোম্পানির শেয়ার। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গত সপ্তাহে দাম বাড়ার শীর্ষ ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টিই দখল করেছে ‘জেড’ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। দাম বাড়ার শীর্ষ দশে ভালো বা ‘এ’ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আছে দুটি। তবে দম বাড়ার শীর্ষ সাতটি প্রতিষ্ঠানই জেড গ্রুপের।
গত সপ্তাহজুড়ে পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের কাছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদার শীর্ষে ছিল ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। লোকসানে নিমজ্জিত হওয়ায় ২০১৬ সালের পর কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দিতে পারেনি। এই কোম্পানির শেয়ার দাম গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসেই দিনের সর্বোচ্চ পরিমাণ বেড়েছে। এতে এক সপ্তাহেই শেয়ার দাম বেড়েছে ৬২ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩০ পয়সা।
দাম বাড়ার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড। এক সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ৫৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি শেয়ারের দাম বেড়েছে ২৩ পয়সা। লোকসানে পতিত হওয়ায় ২০১৭ সালের পর এই কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানিটির স্থান হয়েছে পচা জেড গ্রুপে।
পরের স্থানা রয়েছে জেড গ্রুপের আর এক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। লোকসানে পতিত হওয়ায় ২০১৮ সালের পর কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিতে পারেনি। গত সপ্তাহে এই কোম্পানির শেয়ার দাম বেড়েছে ৫৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি শেয়ার দাম বেড়েছে ২৪ পয়সা।
এর পরের চারটি স্থানও রয়েছে ‘জেড’ গ্রুপের দখলে। এর মধ্যে ২০১৮ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিতে না পারা এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের শেয়ার দাম বেড়েছে ৫৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ। ২০১৪ সালের পর থেকে লভ্যাংশ দিতে না পারা পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের শেয়ার দাম বেড়েছে ৫৫ দশমিক ৩৬ শতঅংশ।
দাম বাড়ার তালিকায় পরের দুটি স্থানে থাকা কোম্পানি দুটির শেয়ার দামও ৫০ শতাংশের ওপরে বেড়েছে। এর মধ্যে প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের শেয়ার দাম বেড়েছে ৫৩ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। কোম্পানিটি ২০১৯ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিতে পারেনি। পরের স্থানে থাকা বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার দাম বেড়েছে ৫১ দশমিক ৫২ শতাংশ। এই কোম্পানি ২০১৩ সালের পর কোনো লভ্যাংশ দিতে পারেনি।
দাম বাড়ার শীর্ষ দশে স্থান পাওয়া পরের দুটি কোম্পানি ‘এ’ গ্রুপের। এর মধ্যে এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার দাম বেড়েছে ২৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ এবং রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার দাম বেড়েছে ২৪ দশমিক ২১ শতাংশ। পরের স্থানটি রয়েছে জেড গ্রুপের আর এক প্রতিষ্ঠান জিএসপি ফাইন্যান্স। ২০১৮ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিতে না পারা এই কোম্পানির শেয়ার দাম বেড়েছে ২১ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
এমএএস/ইএ