  2. দেশজুড়ে

শেখ হা‌সিনাকে ফ্যাসিস্ট হিসেবে আমি প্রচার করেছি : পার্থ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
শেখ হা‌সিনাকে ফ্যাসিস্ট হিসেবে আমি প্রচার করেছি : পার্থ

বিজে‌পির চেয়ারম্যান ও ভোলা-১ আসনের বিএন‌পি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দা‌লিব রহমান পার্থ বলেছেন, সালমান এফ রহমানকে দরবেশ বাবা উপা‌ধি দিয়ে‌ছি। শেখ হা‌সিনাকে ফ্যাসিস্ট বলে প্রচার আমি করে‌ছি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শ‌নিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে ভোলার শহরের নতুন বাজার এলাকায় বিজে‌পির কার্যালয়ের সামনে ভোলা-১ আসনে গরুর গা‌ড়ি প্রতীকের গণসং‌যোগ অনুষ্ঠানে তি‌নি এসব কথা বলেন।

আন্দা‌লিব রহমান পার্থ বলেন, আমি কোনো মারামা‌রি ও হানাহা‌নির রাজনীতি করি না ও তা পছন্দও ক‌রি না। আমি সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প‌রিচ্ছন্ন রাজনী‌তি করতে চাই।

আগামীতে তি‌নি জনগণের ভোটে সংসদে গেলে ভোলা-ব‌রিশাল সেতু ও মে‌ডিকেল কলেজসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রতিশ্রু‌তি দেন তি‌নি।

এর আগে দুপুরে ঢাকা থেকে ভোলার খেয়াঘাট এলাকা আসেন আসেন তি‌নি। এসময় লক্ষা‌ধিক নেতাকর্মীরা তাকে বরণ করে নেন। পরে সেখান থেকে গণসং‌যোগ ও শোডাউন নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদ‌ক্ষিণ করে শহরেরর নতুন বাজার ও বাংলা স্কুল মোড়ে পৃথক পৃথকভাবে গণসং‌যোগে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন তি‌নি।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।