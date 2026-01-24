  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্মসচিব পদে নিয়োগ পেলেন মনজুর কাদের

প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব মনজুর কাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্মসচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাকে এ নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায় মোতাবেক আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মনজুর কাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্মসচিব পদে পদায়নের জন্য বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তার চাকরি প্রধান বিচারপতির অধীনে ন্যস্ত করা হলো।

তাকে দপ্তর প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার কাছে ২৫ জানুয়ারি বর্তমান পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর করে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয় প্রজ্ঞাপনে।

