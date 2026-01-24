বাংলাদেশের বদলে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড, আসছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা!
বাংলাদেশের বদলে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে স্কটল্যান্ডকে। ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ক্রিকবাজ' দাবি করছে এরই মধ্যে সেটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। যদিও এখনও আইসিসির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটি অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। বাংলাদেশের পরিবর্তে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সহযোগী দেশ স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হবে, এমন আলোচনা কিছুদিন ধরেই চলছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশকে ভারতে খেলার বিষয়ে তাদের অবস্থান পর্যালোচনার জন্য সময় দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশ তাদের সিদ্ধান্তে অটল, নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতের মাটিতে তারা কিছুতেই খেলবে না। যার ফলশ্রুতিতে বিকল্প দল বেছে নিচ্ছে আইসিসি।
এই বদলের ফলে স্কটল্যান্ড প্রাথমিক পর্বের গ্রুপ ‘সি’-তে জায়গা পেয়েছে। গ্রুপ পর্বে তারা কলকাতায় খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৭ ফেব্রুয়ারি), ইতালি (৯ ফেব্রুয়ারি) এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (১৪ ফেব্রুয়ারি)। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে নেপালের মুখোমুখি হবে স্কটিশরা।
এ বিষয়ে ক্রিকবাজ যোগাযোগ করেছিল ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ট্রুডি লিন্ডব্লেডের সঙ্গে। তবে তার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও ক্রিকবাজের সূত্রে জানা গেছে, দুবাই ও এডিনবরার মধ্যে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ একপ্রকার নিশ্চিত।
এমএমআর