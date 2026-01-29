টেকসই অর্থায়নে সহযোগিতা: বিএসইসি-ইউএনডিপির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই 

টেকসই অর্থায়নে সহযোগিতা: বিএসইসি-ইউএনডিপির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
টেকসই অর্থায়ন ও থিম্যাটিক বন্ড বাজারের বিকাশে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি ভবনে ‘সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স কল্যাবোরেশন’ শীর্ষক এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পাশাপাশি দুপক্ষের মধ্যে কৌশলগত আলোচনা হয়।
বিএসইসির পক্ষে চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের পক্ষে সংস্থাটির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
এ সময় ইউএনডিপি বাংলাদেশের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ড. মালিহা মুজাম্মিল, কান্ট্রি ইকোনমিক অ্যাডভাইজার ওয়াইস প্যারে এবং বিএসইসির কমিশনার মো. আলী আকবর, ফারজানা লালারুখসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সমঝোতা স্মারকের আওতায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ টেকসই অর্থায়ন ও বিনিয়োগ ট্যাক্সোনোমি প্রবর্তন, থিম্যাটিক বন্ড ইস্যুয়ারদের ইস্যুপূর্ব ও ইস্যু-পরবর্তী পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ, উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং থিম্যাটিক বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও প্রকল্প পর্যবেক্ষণে সহায়তা দেবে।
পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রভাব পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা, তৃতীয় পক্ষীয় সত্যয়ন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বন্ড ইস্যুয়ারদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাতেও সহযোগিতা করবে সংস্থাটি।
অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিএসইসি সুশাসন জোরদার, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে কাজ করছে।
ইউএনডিপি ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে একটি সহায়ক ও পূর্বাভাসযোগ্য নিয়ন্ত্রক পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
একই সঙ্গে তিনি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের ভূমিকা, বন্ড মার্কেট ও থিম্যাটিক বন্ডের উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
ইউএনডিপি বাংলাদেশের রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ স্টেফান লিলার বলেন, থিম্যাটিক বন্ডের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক খাতে উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন বিনিয়োগ আহরণের বড় সুযোগ রয়েছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা, অর্থনৈতিক গতি ধরে রাখা এবং মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে থিম্যাটিক বন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
বিএসইসির সঙ্গে এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের থিম্যাটিক বন্ড বাজারের সহায়ক পরিবেশ আরও শক্তিশালী করতে ইউএনডিপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।
