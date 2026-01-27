পোশাক রপ্তানিতে মার্কিন শুল্ক আরও কমানোর অনুরোধ
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আরও শুল্ক কমাতে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনকে অনুরোধ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবির) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রথম বারেরমতো চট্টগ্রাম সফরে যান। সেখানে এক অনুষ্ঠানে আইবিএফবির প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এ আহ্বান জানান। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি এ তথ্য জানিয়েছে।
নতুন এই মার্কিন রাষ্ট্রদূত চট্টগ্রামে অন্যান্য সফর শেষে আইবিএফবির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চট্টগ্রাম সিটির সাবেক মেয়র এবং সাবেক এমপি মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর বাসভবনে আসেন। সেখানে তিনি নৈশভোজে অংশ নেন। এর আগে, তারা দুই দেশের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য ও পোশাক শিল্পের ওপর রপ্তানি শুল্ক কমানোর জন্য রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে রাষ্ট্রদূতকে ভূমিকা নেওয়ার জন্য ও মার্কিন সাহায্য অব্যাহত রাখার ব্যাপারে জোরালো আহ্বান জানান তিনি। আলোচনায় দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে চট্টগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরেন মাহমুদুল ইসলাম। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আইবিএফবির সঙ্গে ভবিষ্যতে যৌথভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।
মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনায় আরও অংশ নেন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট এবং অর্থনৈতিক বিভাগীয় প্রধান মাইক পেন্নেল ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ফিরোজ আহম্মদ এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ আসিফ আহম্মদ।
ইএইচটি/এমএমকে