ডায়েট-ব্যায়াম ছাড়াই ওজন কমিয়েছেন শেহনাজ

ডায়েট-ব্যায়াম ছাড়াই ওজন কমিয়েছেন শেহনাজ

প্রকাশিত: ০৫:২৪ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
অভিনেত্রী শেহনাজ গিল

চকচকে পর্দায় ঝলমলে উপস্থিতি, আত্মবিশ্বাসী হাসি সব মিলিয়ে শেহনাজ গিল বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তার অভিনয় বা গানের চেয়ে বেশি নজর কাড়ছে শারীরিক পরিবর্তন। অবাক করার বিষয় হলো, এই ওজন কমানোর পেছনে নেই কোনো কড়া ডায়েট চার্ট বা কঠিন ব্যায়ামের গল্প। স্বাভাবিক জীবনযাপন আর মানসিক বদলই কীভাবে শেহনাজকে এনে দিয়েছে এই নতুন রূপ, তা নিয়েই এখন ভক্তদের কৌতূহল।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা উত্থান-পতন পেরিয়ে নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন ছোট পর্দার এই জনপ্রিয় মুখ। ‘বিগ বস ১৩’-এর মাধ্যমে যাকে দর্শক প্রথম চিনেছিলেন, সেই আগের শেহনাজ আর এখনকার শেহনাজের মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। এক সময়ের চঞ্চল, গোলগাল শেহনাজ এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সংযত। মাত্র ছয় মাসে প্রায় ১২ কেজি ওজন ঝরিয়ে তিনি নজর কাড়ছেন ভক্তদের।

অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় নিজের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের কথা খোলাখুলি জানান শেহনাজ। তিনি বলেন, ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন কুসুম গরম পানিতে কাঁচা হলুদ ও আপেল সাইডার ভিনিগার খেতেন। নাস্তায় রাখতেন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার যেমন অঙ্কুরিত ছোলা, দোসা বা মেথির পরোটা।

দুপুরের খাবারে থাকত সামান্য ঘি মাখানো একটি আটার রুটি সঙ্গে ডাল, সবজি ও সালাদ। রাতের খাবার ছিল আরও হালকা। কোনও একটি স্যুপ আর অল্প তেলে ভাজা সবজি।

শেহনাজ জানান, তিনি খাবারে খুব বেশি বৈচিত্র্য রাখতেন না। অনেক সময় দুপুর ও রাতের খাবার একই থাকত। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছিল খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে। দু’টি রুটি খেতে ইচ্ছে হলেও তিনি নিজেকে একটিতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। তার মতে, প্রয়োজনের বাইরে খাবারকে ‘না’ বলতে শেখাই তাকে ওজন কমাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে।

