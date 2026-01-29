৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল

৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘টেকনিক্যাল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক ৫০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এডুকেশন
পদের নাম: টেকনিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: ৫০,৪০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ