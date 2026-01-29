আন্দালিব রহমান পার্থ
১৭ বছর আ’লীগ আমার অনেক ক্ষতি করলেও কোনো দুর্নীতি পায়নি
ভোলা-১ আসনের বিএনপি জোট সমর্থিত প্রার্থী ও বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগ আমার অনেক ক্ষতি করেছে। কিন্তু কোনো দুর্নীতি পায়নি। আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাকে বিশ্বাস করেছে। তারেক রহমানও আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমি তাদের সম্মান রেখেছি।
বহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে ভোলার সদরের পরানগঞ্জ বাজার এলাকার মাদরাসা মাঠে নির্বাচিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
পার্থ বলেন, ২০০৮ সালে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছেন। আমি সংসদে আপনাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। মানুষের অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। ভোলার নদী ভাঙন থেকে শুরু করে, হেফাজত ইসলামের হত্যা, শেয়ার মার্কেটের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছি। শেখ হাসিনার চোখে চোখ রেখে কথা হাসিনারবলেছি
তিনি বলেন, আমি আপনাদের প্রার্থী। আমি আপনাদের পরিবারের সদস্য।
এসময় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিজেপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম রতন, সাধারণ সম্পাদক মোতাছিন বিল্লাহ। জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শফিউল রহমান কিরণ, যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ ট্রম্যান, তরিকুল ইসলাম কায়েদ, সদস্য সচিব রাইসুল আলম প্রমুখ।
জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/জেআইএম