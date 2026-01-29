ক্ষমতার মোহে বিএনপি আজ অন্ধ: জকসু জিএস
ক্ষমতার মোহে বিএনপি আজ অন্ধ বলে অভিযোগ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) আব্দুল আলিম আরিফ।
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড আইডিতে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন।
জকসু জিএস লেখেন, ‘শেরপুর-৩ আসনে বিএনপি সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত হামলায় শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। বিএনপির চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও বিরোধী মতের ওপর হামলা সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রচারণায় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত ১৬ মাস ধরে বিএনপি ও তাদের লোকজন যে নয়া ফ্যাসিবাদ কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারই একটি নতুন রূপায়ণ হিসেবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের আরও উচ্ছৃঙ্খল সহিংস আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্ষমতার মোহে বিএনপি আজ অন্ধ। তারা সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে।’
আব্দুল আলিম আরিফ অভিযোগ করেন, ‘বিশেষত নির্বাচনি প্রচারণার সময় নারীদের ওপর হামলা করছে এই দলের নেতাকর্মীরা, যা ন্যাক্কারজনক। প্রকাশ্য জনসভায় নারীদের শ্লীলতাহানির ঘোষণা দিতেও দেখা যাচ্ছে বিএনপির নেতাকর্মীদের। একই সঙ্গে নিকাবি-হিজাবি মা-বোনদের বিরুদ্ধে ফোবিয়া তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তারা।’
‘দেশের সচেতন ছাত্র-জনতা মাফিয়াদের এই নব্য ফ্যাসিবাদ রুখে দিতে প্রস্তুত। আগামী ১২ জানুয়ারি ব্যালটের মাধ্যমেই জনগণ নারী হেনস্থাকারী, টেন্ডারবাজ ও মাফিয়াদের জবাব দেবে,’ যোগ করেন তিনি।
একিউএফ/