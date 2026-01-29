  2. রাজনীতি

শুক্রবার নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করবে এনসিপি

প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ অনুষ্ঠান আগামীকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) আয়োজিত হবে। এদিন দেশ ও জনগণের কল্যাণে দলটির ভাবনা, লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হবে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে দলটি৷ দলটি জানায়, শুক্রবার বিকেলে ৩টায় হোটেল লেকশোর গ্র্যান্ডের লা ভিটা হলে এ ইশতেহার তুলে ধরবেন এনসিপি নেতারা ৷

অনুষ্ঠানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

