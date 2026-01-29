২৩ মার্চ ‘বিএনসিসি ডে’ ঘোষণার প্রস্তাবে সরকারের অনুমোদন
প্রতি বছরের ২৩ মার্চ ‘বিএনসিসি ডে’ (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট করপস ডে) হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম গঠনে বিএনসিসির ভূমিকার স্বীকৃতি দিতেই এই দিনটি জাতীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ জারিকৃত একটি আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক সেই দিনটির স্মরণে প্রতিবছর ২৩ মার্চকে ‘বিএনসিসি ডে’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শফিকুল আলম বলেন, বিএনসিসি মূলত স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত একটি ক্যাডেট সংগঠন, যেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। শারীরিক সক্ষমতা, নেতৃত্বগুণ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ তৈরিতে দীর্ঘদিন ধরেই এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।
তিনি জানান, ‘বিএনসিসি ডে’ পালনের মাধ্যমে সংগঠনটির ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরা, সাবেক ও বর্তমান ক্যাডেটদের উৎসাহিত করা এবং তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের চেতনা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।
