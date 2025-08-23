সারাদেশে কামিল পরীক্ষা শুরু রোববার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) অধিভুক্ত মাদরাসাগুলোতে এক বছর মেয়াদি কামিলের (মাস্টার্স) ২০২৩ সালের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রোববার (২৪ আগস্ট)। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা হবে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলবে।
আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সারাদেশের মোট ৪৯টি কেন্দ্রে এবারের পরীক্ষা হবে। এতে পাঁচটি বিষয়ে একবছর মেয়াদি (মাস্টার্স) পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার বিষয়গুলো হলো- আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়েরর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের উপযুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। চেষ্টা করছি সঠিক সময়ে পরীক্ষা শুরু ও শেষ করতে যাতে নতুন করে কোনো ধরনের সেশনজট সৃষ্টি না হয়।
