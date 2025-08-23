  2. শিক্ষা

সারাদেশে কামিল পরীক্ষা শুরু রোববার

প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) অধিভুক্ত মাদরাসাগুলোতে এক বছর মেয়াদি কামিলের (মাস্টার্স) ২০২৩ সালের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রোববার (২৪ আগস্ট)। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা হবে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলবে।

আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সারাদেশের মোট ৪৯টি কেন্দ্রে এবারের পরীক্ষা হবে। এতে পাঁচটি বিষয়ে একবছর মেয়াদি (মাস্টার্স) পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার বিষয়গুলো হলো- আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়েরর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের উপযুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। চেষ্টা করছি সঠিক সময়ে পরীক্ষা শুরু ও শেষ করতে যাতে নতুন করে কোনো ধরনের সেশনজট সৃষ্টি না হয়।

