শপথ নিলেন পিএসসির নতুন তিন সদস্য
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) নতুন নিয়োগ পাওয়া তিন সদস্য শপথ নিয়েছেন। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর ২টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে এ শপথ হয়।
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ পিএসসির নতুন এ তিন সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান।
শপথ নেওয়া তিন সদস্য হলেন-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম আমজাদ হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ও সাবেক সচিব মো. মহিউদ্দিন।
শপথ অনুষ্ঠানে পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম, ১৫ জন সদস্য ও সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পিএসসি জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জানান, পিএসসিতে ১৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য ছিলেন। নতুন তিনজন শপথ নিয়ে যোগদান করায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৮ জনে।
