এটিইও নিয়োগ পরীক্ষা পেছালো, নতুন তারিখ জানালো পিএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
দশম গ্রেডের সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদের এমসিকিউ টাইপের বাছাই পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- এ নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগের ঘোষণা অনুযায়ী- এটিইও নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আগামী ৬ সেপ্টেম্বর। তবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে তা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি।

এদিকে, আজকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনের তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কোটায় পূরণযোগ্য ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (দশম গ্রেড)’ পদের প্রার্থীদের এমসিকিউ ধরনের বাছাই পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- ৬ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা হতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার পুনর্নির্ধারিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী আসনবিন্যাস ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পরবর্তী সময়ে দৈনিক পত্রিকা ও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

