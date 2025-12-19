  2. শিক্ষা

ইউজিসির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৬ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইউজিসির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের লোগো

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহকারী পরিচালক/ সহকারী সচিব পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে ইউজিসির জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. শামসুল আরেফিনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে এ নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, বিজ্ঞাপিত ১৫টি পদের বিপরীতে মোট ৭ হাজার ৩৫১ জন চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছেন। তাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।

তবে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু এবং পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউজিসি।

