ইউজিসির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ইউজিসির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহকারী পরিচালক/ সহকারী সচিব পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে ইউজিসির জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. শামসুল আরেফিনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে এ নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।
ইউজিসি সূত্র জানায়, বিজ্ঞাপিত ১৫টি পদের বিপরীতে মোট ৭ হাজার ৩৫১ জন চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছেন। তাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
তবে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু এবং পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউজিসি।
এএএইচ/কেএসআর