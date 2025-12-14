মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দেশসেরা শান্ত, পেয়েছেন ৯১.২৫ নম্বর

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দেশসেরা শান্ত, পেয়েছেন ৯১.২৫ নম্বর
সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৯১ দশমিক ২৫ নম্বর পেয়ে দেশসেরা হয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম শান্ত নামে এক ভর্তিচ্ছু।
প্রকাশিত ফলাফলে জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম শান্তর রোল নম্বর ২৪১৩৬৭১। তার পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল রাজধানী শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯১.২৫।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়। এবার মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ।
জাহাঙ্গীর আলম শান্তর গ্রামের বাড়ি নরসিংদী। তিনি এসএসসিতে নরসিংদীর বারৈচা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পান। আর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে এ বছর গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করেন।
