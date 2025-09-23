এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া শতাংশ হারে বাড়াতে নতুন প্রস্তাব

এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া শতাংশ হারে বাড়াতে নতুন প্রস্তাব
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা এক হাজার থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ প্রস্তাব পাঠানো হয়। তবে শিক্ষকরা এ দাবি না মেনে শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন।
তাদের দাবির মুখে আগে পাঠানো প্রস্তাবটি বাতিল করে নতুন করে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং মাদরাসা ও কারিগরি বিভাগ একসঙ্গে শতাংশ হারে বাড়িভাড়া দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাবে।
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নতুন করে ফাইল প্রস্তুত করে শিগগির তা অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। অনুমোদনের পর তা প্রস্তাব আকারে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
তারা জানান, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের জন্য বাড়িভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের ফাইল তোলা হলেও সেটি বাতিল করা হচ্ছে। নতুন করে ফাইল তোলা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব একীভূত করে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, আমরা ফাইল তুললেও সেটি বাতিল করতে হচ্ছে। কেননা গতকাল সোমবার কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ নতুন করে ফাইল পাঠিয়েছে। এখন সবগুলো একসঙ্গে করে ফাইল নতুন করে তুলতে হবে। উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সবশেষ উপদেষ্টার অনুমোদন শেষে শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।
কত শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব পাঠানো হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, এটি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। অধিদপ্তরগুলো যেভাবে (৫, ১০, ১৫ ও ২০ শতাংশ) প্রস্তাব পাঠিয়েছে, আমরা সেভাবেই ফাইল তুলবো। পরবর্তীতে সচিব এবং উপদেষ্টা বিষয়টি ঠিক করবেন।
জানা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা বর্তমানে ১ হাজার টাকা হারে বাড়িভাড়া পান। এটা বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করার একটি প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
তবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা তাদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া হিসেবে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন। এ নিয়ে কয়েক দফা ঢাকায় শিক্ষক সমাবেশও করেছেন তারা। সবশেষ শিক্ষক সমাবেশ থেকে দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ১২ অক্টোবর থেকে লাগাতার আন্দোলনে নামবেন শিক্ষকরা।
