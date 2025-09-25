মাউশির নিয়মে পরিবর্তন
জোড় নয়, এখন থেকে বিজোড় মাসে এমপিওভুক্তির আবেদন
বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির আবেদন করতে হয় প্রতি জোড় মাসে। তবে এ সময়ের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- বিজোড় মাসে এমপিও আবেদন করতে পারবেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্ব) মাউশির একাধিক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর এমপিও কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। শিগগির এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হবে।
মাউশির সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা বিজোড় মাসে এমপিওর আবেদন করবেন। চলতি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত এমপিওভুক্তির আবেদন করা যাবে।
জানা যায়, স্কুল-কলেজে নতুন যোগদান করা শিক্ষকদের প্রতি জোড় মাসে এমপিও আবেদন করতে হতো। প্রতি মাসের ১ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে এ আবেদন সাবমিট করতে হয়। এরপর উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিস ফাইলটি মাউশির আঞ্চলিক কার্যালয়ে ফরোয়ার্ড করেন।
অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় মাউশির ইএমআইএস সেলে আবেদন পাঠালে সভা করে এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এখন থেকে বিজোড় মাসেও এমপিও আবেদন করা যাবে।
