  2. শিক্ষা

জুলাই আন্দোলনের পর তরুণদের কাজে লাগানো যায়নি: ইউজিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই আন্দোলনের পর তরুণদের কাজে লাগানো যায়নি: ইউজিসি চেয়ারম্যান
কর্মশালায় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ

জুলাই আন্দোলনের পর তরুণ প্রজন্মকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।

তিনি বলেন, দেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত আন্তরিক ও মেধাবী। জুলাই আন্দোলন পরবর্তীকালে এ তরুণ প্রজন্মকে যথাযথ কাজে লাগানো যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বার্থের চেয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ইউজিসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‌‘সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও অংশীজনদের অংশগ্রহণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আরও পড়ুন
ইউজিসি ঘেরাওয়ের ঘোষণা সাত কলেজ শিক্ষকদের
প্রিলির ফল রোববার, ৮ গুণ প্রার্থীকে পাসের আবদারে ‘সায় নেই’

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম।

কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসবিসি বিষয়ে অভিজ্ঞসম্পন্ন ৩৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

এএএইচ/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।