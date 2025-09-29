এমপিওভুক্ত মাদরাসা শিক্ষকদের বদলি নিয়ে ‌‘সুখবর’

এমপিওভুক্ত মাদরাসা শিক্ষকদের বদলি নিয়ে ‘সুখবর’
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বদলি নীতিমালা করেছে সরকার। এতে শিক্ষকদের নিজ এলাকায় বদলির পথ সুগম হয়েছে। এখন তারা বদলির অপেক্ষায়।
এদিকে, স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের শূন্যপদে বদলি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও মাদরাসা শিক্ষকরা উপেক্ষিত ছিলেন। তবে তাদের বদলির প্রক্রিয়াও শুরু করেছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। চাওয়া হয়েছে শূনপদের তথ্য।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান মজুমদারের সই করা চিঠিতে এ তথ্য চাওয়া হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাদরাসা) কর্মরত এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি নীতিমালা-২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্যপদের তথ্যাদি প্রয়োজন।
এতে আরও বলা হয়, এমতাবস্থায় এনটিআরসিএর সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্যপদের তথ্য আগাশী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে মেমিস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। মাদরাসার বদলির জন্য শূন্যপদের তথ্য পাঠাতে dme.memis.gov.bd এ লিঙ্কে প্রবেশ করতে হবে।
