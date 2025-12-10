প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুই ধাপের পরীক্ষা হতে পারে একই দিনে

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুই ধাপের পরীক্ষা হতে পারে একই দিনে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের লিখিত পরীক্ষা একই দিনে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুই ধাপের পরীক্ষা আগামী ২ জানুয়ারি এক দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আগামী ২ জানুয়ারিকে সম্ভাব্য তারিখ ধরে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে এখনো এটি অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার (ঘোষণা) করা হয়নি। এবার দুই ধাপের পরীক্ষা একই দিন নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তবে বৈঠকের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।
জানা গেছে, প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯টি শূন্য পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। এতে প্রতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।
দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১টি। এক্ষেত্রে প্রতিটি পদের জন্য ৮০ জনের বেশি চাকরিপ্রত্যাশী লড়বেন।
গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রথম ধাপের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলো হলো রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। দ্বিতীয় ধাপে ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
