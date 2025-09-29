নিয়ম ভঙ্গ করলে স্থগিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল

নিয়ম ভঙ্গ করলে স্থগিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স চতুর্থ বর্ষের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর পাঠানোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনুমোদনহীন বহিঃপরীক্ষকের মাধ্যমে পরীক্ষা নিলে সংশ্লিষ্ট নম্বরপত্র গ্রহণ করা হবে না এবং পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত থাকবে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কলেজগুলোকে ইএমএসে লগইন করে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার বহিঃপরীক্ষক নির্ধারণ, পরীক্ষার্থীর হাজিরাপত্র, ব্ল্যাংক নম্বরপত্র ও পরীক্ষার্থীর তালিকা ডাউনলোড এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। বহিঃপরীক্ষক ও আন্তঃপরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি যাচাই করে হাজিরাপত্র ও নম্বর ফর্দ পূরণ করবেন। তালিকায় নাম না থাকা কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।
পরীক্ষা শেষে কলেজগুলোকে ইএমএস সফটওয়্যারে লগইন করে নির্ধারিত কোর্স কোড অনুযায়ী ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে। নম্বর পাঠানোর আগে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একবার সার্ভারে নম্বর পাঠানো হলে কোনো সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ব্যবহারিক পরীক্ষার বিল এন্ট্রির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখা কর্তৃক নির্ধারিত লিংকে প্রবেশ করে পরীক্ষকদের তথ্য সংযোজন ও কনফার্ম করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর বিল এন্ট্রির লিংক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বিল এন্ট্রির সুযোগ থাকবে।
