জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক হলো আইসিটি, প্রজ্ঞাপন জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রোগ্রামের সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)’ বিষয়কে আবশ্যিক করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী—আইসিটি বিষয়ে একটি তত্ত্বীয় ও একটি ব্যবহারিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আইসিটি কোর্স পাঠদানে আইসিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া আইসিটি বিষয়ে টিওটি, সিইডিপি, এনএসডিএ, বিটিইডি বা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাধারী শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন।

উল্লিখিত বিষয়ের শিক্ষক না থাকলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, ভূগোল ও পরিবেশ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকরা পাঠদান করবেন।

প্রয়োজনে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কম্পিউটার প্রোগ্রামার বা সহকারী প্রোগ্রামার বা আইসিটি বিষয়ে পারদর্শী রিসোর্স পার্সনকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন। প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি বিষয় আবশ্যিক করা হবে। সে অনুযায়ী স্নাতক (সম্মান) প্রোগ্রামের সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি বিষয়কে আবশ্যিক করে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

