এইচএসসির খাতা মূল্যায়ন শেষ, ফল প্রকাশের প্রস্তাব শিগগির

এইচএসসির খাতা মূল্যায়ন শেষ, ফল প্রকাশের প্রস্তাব শিগগির
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এখন ফলাফল প্রস্তুতের কাজ চলছে। দ্রুত এ কাজ শেষে ফলাফল প্রকাশের জন্য তারিখ ঠিক করা হবে।
ফল প্রকাশের একাধিক তারিখ রেখে একটি প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। সেখানে ১৯ অক্টোবরের মধ্যেই ফল প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, সব উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এখন অন্যান্য কার্যক্রম চলছে। আগামী ১৯ অক্টোবর শেষ কার্যদিবস ধরে এর মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
জানা যায়, চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২৬ জুন, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩ আগস্ট। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে পুনরায় সূচি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ায় তা শেষ হয় ১৯ আগস্ট।
এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।
তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত সোয়া ১২ লাখের মতো এইচএসসি পরীক্ষার্থী।
এএএইচ/এমআরএম/জেআইএম