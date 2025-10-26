উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসির ফল প্রকাশ, পাস ৬২.৩৪ শতাংশ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসির ফল প্রকাশ, পাস ৬২.৩৪ শতাংশ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৩৪ শতাংশ।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) মো. হাবিবুল্যাহ মাহামুদের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বছর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ মিলিয়ে মোট ৩৮ হাজার ৩৪২ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন ৩১ হাজার ৪২১ জন শিক্ষার্থী। আর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেন ১৬ হাজার ৭৮৩ জন, যার মধ্যে ১০ হাজার ৪৬৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।
উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঁচ হাজার ৬৪০ জন ছাত্র এবং চার হাজার ৮২৩ জন ছাত্রী। প্রকাশিত এ পরীক্ষার ফল বাউবির ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
