বিসিএসে বায়োটেকনোলজি যুক্ত চেয়ে পিএসসি চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি

বিসিএসে বায়োটেকনোলজি যুক্ত চেয়ে পিএসসি চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি
বিসিএস পরীক্ষায় বায়োটেকনোলজি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ ও সরকারি চাকরিতে নানা বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপ্রযুক্তিবিদরা।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে এবং নেটওয়ার্ক অফ ইয়ং বায়োটেকনোলজিস্ট বাংলাদেশ (এনওয়াইবিবি)-এর ব্যবস্থাপনায় এই সাক্ষাৎ হয়।
এসময় তারা পিএসসি চেয়ারম্যানের হাতে প্রস্তাবনা ও দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়, দ্রুত বর্ধনশীল জীবপ্রযুক্তি খাতের স্নাতক ও পেশাজীবীরা সরকারি সেবাখাতে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ পাচ্ছেন না। বিসিএসে বায়োটেকনোলজি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবন আরও সমৃদ্ধ হবে।
পিএসসি চেয়ারম্যান জীবপ্রযুক্তিবিদদের প্রস্তাবনা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই বিষয়ে ইউজিসির সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বিসিএসে বায়োটেকনোলজি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আসন্ন সভাগুলোতে আলোচনায় আনা হবে।
জীবপ্রযুক্তিবিদদের প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আশফাক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেজাউল করিম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ বায়োটেকনোলজি গ্রাজুয়েটস (বিএবিজি) এর প্রতিনিধি আমজাদ হোসেনসহ অনেকে।
এমআইএইচএস/এএসএম