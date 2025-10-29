পদোন্নতির দাবিতে আন্দোলনে নামছেন শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকরা
৩৭ ব্যাচ পর্যন্ত যোগ্য সব কর্মকর্তার পদোন্নতির দাবিতে আন্দোলনে নামছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকরা। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এ দাবিতে দিনভর অবস্থান কর্মসূচি, মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করবেন তারা।
‘বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদ’র ব্যানারে এ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বিগত ১২ বছর ধরে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। অথচ এরই মধ্যে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৩৭তম ব্যাচ পর্যন্ত সব কর্মকর্তা পদোন্নতির সব যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতির জন্য কোনো ডিপিসি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। অভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা এরই মধ্যে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ অযৌক্তিক বৈষম্যের প্রতিবাদে তাদের কর্মসূচি চলামান থাকবে।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাউশি প্রাঙ্গণে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন আন্দোলনকারী কর্মকর্তারা। একই দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মানববন্ধন ও বেলা সাড়ে ১২টায় সংবাদ সম্মেলন করবেন তারা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন ব্যাচের (৩২তম থেকে ৪৩তম) পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রয়োজনে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
