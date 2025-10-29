পে কমিশনের সঙ্গে বসছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, প্রতিনিধিদলে যারা
নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে পে-কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বসছেন এমপিভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট।বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা আড়াইটায় সচিবালয়ে এ সভা হবে। এতে জোটের ১২ শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকবেন।
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী ফেসবুকে এক পোস্টে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি শেয়ার করেছেন।
তিনি লিখেন, জাতীয় বেতন কমিশন ২০২৫-এর চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এমপিভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট নেতারা আগামীকাল আড়াইটায় সচিবালয়ে মিটিংয়ে মিলিত হবেন।
জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য সচিব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. ফরহাদ সিদ্দিক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় বেতন কমিশন, ২০২৫-এর সাথে সরকারি চাকরিজীবীদের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতির প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।
জোটের প্রতিনিধিদলে থাকবেন যারা
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের পক্ষে সভায় উপস্থিত থাকবেন অধ্যক্ষ মাইন উদ্দীন, অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী, মো. মতিউর রহমান, মো. হাবিবুল্লাহ রাজু, মো. শান্ত ইসলাম, অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ নুরুল আমিন হেলালী, মো. জহিরুল ইসলাম, মো. তোফায়েল সরকার, মো. রবিউল ইসলাম, মো. রাসেল মন্ডল এবং মো. মাহবুব আলম।
