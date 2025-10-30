  2. শিক্ষা

ড্যাফোডিল-সিটি ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ তদন্তে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ড্যাফোডিল-সিটি ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ তদন্তে কমিটি গঠন
সংঘর্ষকালে অগ্নিসংযোগ করা বাস/ফাইল ছবি

বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কমিটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল ইসলামকে প্রধান করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বরত সদস্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অধ্যাপক আনোয়ার বলেন, ‘আমরা তিন সদস্যের কমিটি করেছি। তাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল ইসলামকে প্রধান করা হয়েছে। অন্য দুজন সদস্য হিসেবে রয়েছেন। ওই দুই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনও করা হয়েছে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ড্যাফোডিলের এক শিক্ষার্থীর ওপর সিটি ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীর মোটরসাইকেল থেকে থুথু পড়া নিয়ে সাভারের খাগান এলাকায় ব্যাচেলর প্যারাডাইসের সামনে ঘটনার সূত্রপাত। তখন উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। পরে রাত ৯টার দিকে সিটি ইউনিভার্সিটির প্রায় ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থী ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীদের বাসায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন।

এরপরই শুরু হয় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা। প্রায় সাত ঘণ্টার সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় খাগান এলাকা। রাত ৯টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত থেমে থেমে চলা সংঘর্ষে প্রায় ২৫০ শিক্ষার্থী আহত হন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অন্তত সাতটি যানবাহন ভাঙচুর ও পাঁচটিতে অগ্নিসংযোগ করেন। এ ঘটনায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি মামলা করা হয়েছে।

