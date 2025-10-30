  2. শিক্ষা

ক্লাস শুরুর দাবিতে অনশনে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা কলেজের মূল ফটকের সামনে শিক্ষার্থীদের অনশন/ছবি: সংগৃহীত

৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে ক্লাস শুরু করার দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে ঢাকা কলেজের মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে অনশন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। তারা ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে ক্লাস শুরুর তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির হাওলাদার বলেন, ‘৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে আমাদের ওরিয়েন্টেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তি ও ক্লাস শুরুর নতুন তারিখ দিয়েছে। যেখানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস-পরীক্ষা চলছে, এর সঙ্গে ২০২৫-২৬ বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে। আর এখানে আমাদের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করেনি। আমরা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছি। আমরা তো এমনিতেই সেশন জটে পড়ে গেছি।’

সাব্বির হাওলাদার আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী প্রশাসককে আমাদের ক্লাস-পরীক্ষা শুরুর কথা জানিয়েছি, কিন্তু কোনো আশানুরূপ উত্তর বা আশ্বাস কিছুই পাইনি। এজন্য ক্লাস শুরু করার দাবিতে অনশনে বসেছি। আমাদের ভর্তি ও ক্লাস কার্যক্রম শুরু করা যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।’

অনশনরত আরেক শিক্ষার্থী নাজমুল হোসেন বলেন, ‘আমাদের প্রায় তিন মাস আগে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। বিষয় নির্বাচন ও অনলাইন পেমেন্ট সম্পন্ন করার পরও এখনো ক্লাস শুরু হয়নি, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। আমরা চাই ৩০ অক্টোবরের মধ্যেই কাগজপত্র জমা নিয়ে ক্লাস শুরু করা হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘এদিকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে, অথচ আমরা এখনো ক্লাসে ফিরতে পারিনি। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরই মধ্যে নতুন ভর্তি আবেদনও শুরু হয়েছে। ফলে আমরা এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি।’

মানসিক চাপ ও পরিচয় সংকটের কথাও তুলে ধরে নাজমুল বলেন, ‘এই দেরির কারণে আমরা পড়াশোনায় পিছিয়ে যাচ্ছি, আবার মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। এখন এমন অবস্থায় আছি যেখানে পরিচয় দিতেও সংকোচবোধ হচ্ছে। আমাদের একটাই দাবি, খুব দ্রুত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু করা হোক।’

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস বলেন, ‘৩০ অক্টোবর থেকে ক্লাস শুরু এবং ভর্তি কার্যক্রম সম্ভব নয়। এ বিষয় নিয়ে মন্ত্রণালয়ে আজকে (বুধবার) একটি মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উপদেষ্টা না থাকায় সেটা হয়নি। উনি আসলে আমরা নিশ্চয়ই বিষয়গুলো তুলে ধরবো।’

