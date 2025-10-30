পদোন্নতির দাবিতে মাউশিতে শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষকদের অবস্থান
বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ৩৭ব্যাচ পর্যন্ত যোগ্য সব কর্মকর্তার পদোন্নতির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) প্রাঙ্গণে ‘বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদ’র ব্যানারে এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা। বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে।
প্রভাষক পরিষদের নেতারা জানান, বিগত ১২ বছর ধরে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। অথচ এরই মধ্যে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৩৭তম ব্যাচ পর্যন্ত সব কর্মকর্তা পদোন্নতির সব যোগ্যতা অর্জন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতির জন্য কোনো ডিপিসি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।
তারা আরও বলেন, অভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা এরই মধ্যে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ অযৌক্তিক বৈষম্যের প্রতিবাদে তাদের কর্মসূচি চলামান থাকবে।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাউশি প্রাঙ্গণে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন আন্দোলনকারী কর্মকর্তারা।
আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান, দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন ব্যাচের (৩২তম থেকে ৪৩তম) পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকরা এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। প্রয়োজনে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
