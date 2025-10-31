চট্টগ্রামে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্-নাবিল বৃত্তি পরীক্ষা

চট্টগ্রামে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্-নাবিল বৃত্তি পরীক্ষা
চট্টগ্রাম নগরীর মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্-নাবিল বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে নগরীর দক্ষিণ জোনে এ পরীক্ষা শুরু হয়।
বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাসা, পতেঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ও তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে নগরীর বিভিন্ন মাদরাসার ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি থেকে দাখিল দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়।
আন্-নাবিল বৃত্তি প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য হলো অবহেলিত মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ তৈরি করা। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শন করেন প্রকল্পের উপদেষ্টা আবু সালেহ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ, আমিনুল ইসলাম ও আব্দুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জোনের আহ্বায়ক মাইমুনুল ইসলাম মামুন, সদস্যসচিব ফানাফিল্লাহ হক জিহাদীসহ প্রকল্পের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।
কেন্দ্র পরিদর্শনকালে উপদেষ্টারা অভিভাবকদের প্রতি সন্তানদের মাদরাসা শিক্ষায় উৎসাহিত করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, মাদরাসা শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই নয়, জাতীয় উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য।
দক্ষিণ জোনের আহ্বায়ক মাইমুনুল ইসলাম মামুন বলেন, আন্-নাবিল বৃত্তি পরীক্ষা কেবল একটি পরীক্ষা নয়, এটি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও মেধা বিকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম।
এ বছর নগরীর দক্ষিণ জোনে বিভিন্ন মাদরাসা থেকে প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়।
এমআরএএইচ/একিউএফ/এএসএম