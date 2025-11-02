টানা ২১ দিন প্রেস ক্লাবের সামনে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান

টানা ২১ দিন প্রেস ক্লাবের সামনে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণের ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবিতে টানা ২১ দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান করছেন শিক্ষকরা। একই সঙ্গে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিদপ্তরের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করাসহ পাঁচটি দাবি জানিয়েছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নেন তারা। দুপুর ১২টা থেকে তারা লাগাতর অবস্থান শুরু করেছেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।
কর্মসূচিতে শিক্ষকরা বলেন, মাদরাসা জাতীয়করণের ফাইল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এমপিওভুক্ত পর্যায়ে আছে, যা প্রধান উপদেষ্টার সই হওয়ার পর এমপিওভুক্ত হবে। কিন্তু গত ৩ মাস যাবৎ তা স্বাক্ষর না হওয়ায় শিক্ষকরা হতাশ। অনুদানভুক্ত ও অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসাগুলো এমপিওভুক্তির জন্য অতিদ্রুত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার আহ্বান জানান তারা।
আরও পড়ুন
ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণের দাবিতে ১৯ দিন ধরে অবস্থান শিক্ষকদের
ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিলে’ পুলিশের বাধা, সাউন্ড গ্রেনেড
ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ৫ দফা দাবি-
১. অনুদানভুক্ত ও অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা ২৮ জানুয়ারি সরকারের ঘোষিত পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়ন।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এমপিওভুক্তির জন্য যাচাই-বাছাই করা ফাইলগুলো দ্রুত অনুমোদন করে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ।
৩. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার এমপিও আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টি করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিদপ্তরের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করা।
এএএইচ/এএমএ/এমএস