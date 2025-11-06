  2. শিক্ষা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় পরিবর্তন, ভাইভার নম্বর কমলো

প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বছর পরীক্ষার কাঠামো, বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন ও পরীক্ষার সময়ে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নতুন বিধিমালা অনুযায়ী, নিয়োগ পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে মোট ৯০ নম্বরের, যেখানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২৫ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বর এবং গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ২০ নম্বর করে মোট ৪০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার সময়সীমা হবে ৯০ মিনিট।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রার্থীরা ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫, যা মোট নম্বরের ৫০ শতাংশ। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে ৫ নম্বর পেতে হবে পাসের জন্য।

এর আগের বিধিমালা অনুযায়ী— প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হতো ৭৫ নম্বরে। আর মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ নম্বর। এরমধ্যে এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতকের ফলাফলের ওপর ১০ নম্বর। আর অবশিষ্ট ১৫ নম্বর ছিল প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, প্রকাশ ক্ষমতা, সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার ওপর।

আবেদন শুরু কবে, কারা করতে পারবেন
প্রথম ধাপে প্রকাশিত এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য। তারাই এ ধাপে আবেদন করতে পারবেন। দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

এদিকে, সহকারী শিক্ষক পদে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে আগামী ৮ নভেম্বর (শনিবার), যা চলবে ২১ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এতে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদটি ১৩তম গ্রেড। জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ অনুযায়ী এ পদের বেতন ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা।

সহকারী শিক্ষক পদটিতে আবেদন করতে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স হবে ৩২ বছর।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, প্রার্থীকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ (৪ স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ ও ৫ স্কেলে ন্যূনতম ২.৮) স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।

তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

