ঘরেই তৈরি করুন সুগন্ধি কমলার পুডিং
শীতের দিনে হালকা, ঠান্ডা আর সতেজ কোনো ডেজার্ট চাইলে কমলার পুডিং হতে পারে দারুণ পছন্দ। খুব কম উপকরণে, ঝামেলাহীনভাবে তৈরি করা যায় এই মজাদার পুডিং। চলুন জেনে নেওয়া যাক ভিন্নভাবে বানানোর কৌশল।
উপকরণ
- টাটকা কমলালেবুর রস ২ কাপ
- চিনি আধা কাপ
- আগার আগার পাউডার ২ চা-চামচ
- পানি ৪ টেবিল-চামচ
- কমলার খোসা কুচি ১ চা-চামচ
- সাজানোর জন্য কমলার পাতলা স্লাইস ও কিছু পুদিনা পাতা
আরও পড়ুন:
- ছুটির বিকেলের আড্ডা জমুক ঝাল পিঠার সঙ্গে
- অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মজাদার শিম ভর্তা
- অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভান্ডার ফুলকপি
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে একটি ছোট বাটিতে পানি নিয়ে তার মধ্যে আগার আগার পাউডার ছড়িয়ে দিন। ভালোভাবে মিশিয়ে ২–৩ মিনিট রেখে দিন, যেন এটি নরম হয়ে আসে। অন্যদিকে কমলালেবুর রস ছেঁকে একটি সসপ্যানে ঢালুন। এরপর এতে চিনি দিয়ে মাঝারি আঁচে বসান। চিনি পুরোপুরি গলে যাওয়া পর্যন্ত নেড়ে নেড়ে গরম করুন, তবে খেয়াল রাখতে হবে রস যেন ফুটে না ওঠে।
চিনি গলে গেলে ভেজানো আগার আগার মিশ্রণটি ধীরে ধীরে রসের মধ্যে ঢালুন। এই সময় একটানা নেড়ে যেতে হবে, যেন কোনো দলা না পড়ে। কয়েক মিনিট পর মিশ্রণটি হালকা ঘন হতে শুরু করলে চুলা বন্ধ করে দিন। এখন এতে কমলার খোসা কুচি যোগ করুন। এতে পুডিংয়ের স্বাদে যেমন গভীরতা আসবে, তেমনি ঘ্রাণ হবে আরও সতেজ ও মনোরম।
প্রস্তুত মিশ্রণটি পছন্দের মোল্ড, গ্লাস কিংবা বাটিতে ঢেলে নিন। প্রথমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিন। এরপর ফ্রিজে রেখে দিন কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। সময় শেষে পুডিং শক্ত, জেলির মতো সেট হয়ে গেলে বুঝবেন এটি তৈরি।
পরিবেশনের আগে মোল্ডটি কয়েক সেকেন্ড গরম পানির ওপর ধরে রাখুন। এতে সহজেই পুডিং বের হয়ে আসবে। একটি প্লেটে উল্টে নিয়ে উপরে কমলার স্লাইস ও পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। হালকা-মিষ্টি স্বাদ আর কমলার টক-মিষ্টি সুবাসে এই পুডিং যে কোনো খাবারের পর টেবিলে আলাদা আকর্ষণ যোগ করবে।
জেএস/